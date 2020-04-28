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вторник, 28 апреля 2020 15:00

Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков

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Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков
Компакт-диски. Фото: Ярослава Буряковская

В этот день в 1987 году в США впервые в мире выпустили компакт-диск.

Изобретение цифрового компакт-диска традиционно приписывают двум компаниям - Philips или Sony. И произошло это в начале восьмидесятых. Однако есть и другая версия, согласно которой изобретателем компакт-диска стал американский физик Джеймс Рассел, еще в шестидесятых годах прошлого века.

Джеймс Рассел был большим меломаном, поэтому очень огорчался, что записи на виниловых пластинках со временем портились. Он поставил себе цель создать идеальное устройство для хранения и воспроизведения звука.

В процессе работы он использовал даже иглы кактуса, однако это не принесло значительных плодов. Методом проб и ошибок он создал революционную идею - придумал устройство, в котором бы отсутствовал физический контакт между компонентами проигрыша записи. И лучшим методом для воплощения он считал использование света, темноты и двоичного кода. В результате, через 2 года он изобрел первую оптико-цифровую систему записи и воспроизведения, которую запатентовал в 1970 году. Затем физик продолжил работать над своим "детищем", чтобы приспособить его ко всем форматам записей. Однако на тот момент диск не слишком заинтересовал инвесторов.

Только почти через 10 лет диск "создала" компания Philips и выдала его за собственное изобретение. А стараниями других популярных компаний диск стал подходить к записи большинства форматов.

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Компакт-диск или CD - переносной оптический диск для хранения данных в цифровом виде. Этот формат был изначально разработан для записи и воспроизведения только звукозаписей, но позже, он был приспособлен для хранения данных (CD-ROM). Позже, были дополнительно получены несколько других форматов дисков, в том числе: однократной записи аудио и хранения данных (CD-R), перезаписываемый носитель (CD-RW), видео компакт-диск (VCD), супер-видео компакт-диск (SVCD ), Photo CD, Picture CD, Enhanced Music CD. Аудио CD и аудио проигрыватели компакт-дисков.

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Дата
28
апреля

Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков

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