Pfizer vs Coronavac: ученые сравнили эффективность Covid-вакцин

Низкие и умеренные уровни антител все равно лучше, чем никаких. Фото: pixabay.com

Вакцинированные американской Covid-вакциной Pfizer люди имеют в 10 раз больше антител, чем те, кого привили китайским препаратом Coronavac.

Большее количество антител означает лучшую защиту от Covid-19 в краткосрочной перспективе. В то же время неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой на клеточном уровне, говорится в исследовании, проведенном в Гонконге, пишет The Lancet.

"Исследовали образцы крови почти 1,5 тыс. вакцинированных медиков Гонконга. Оказалось, что у тех, кто получил Pfizer, уровень антител существенно вырос уже после первой дозы препарата. У вакцинированных Coronavac наблюдали довольно низкие показатели после первой прививки, а после второй - умеренные. В среднем количество антител у вакцинированных Pfizer было в 10 раз больше", - говорится в публикации.

При этом даже низкий или умеренный уровни антител все равно лучше, чем никаких. Ученые отмечают, что прививаться необходимо любым доступным препаратом вместо того, чтобы ждать конкретную вакцину.

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После введения третьей дозы китайской Covid-вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител. В Турции медикам и гражданам старше 50 лет с 1 июля разрешили вводить третью дозу вакцины.