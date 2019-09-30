Открыли планету-гигант, которая не должна существовать

Астрономы открыли планету-гиганта Фото: ukrinform.ua

Планета расположена в 30 световых годах от Земли.

Найденная планета похожа с Юпитером и вращается вокруг маленькой звезды "красного карлика ", сообщает журнал Science.

Размер открытой планеты по отношению к своей звезде очень большой. Ранее ученые считали, что вокруг "красных карликов" могут вращаться лишь небольшие планеты.

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"Раньше было распространено мнение, что таких планет просто не существует. Но мы не могли быть в этом уверены, поскольку за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" гораздо чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу", - сказал астроном Питер Уитли из британского университета Уорика.

"Красный карлик" - самый распространенный тип звезд в нашей Галактике.