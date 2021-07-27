Основатель Amazon предложил NASA финансовое соглашение

Самый богатый человек планеты Джефф Безос имеет предложение для NASA. Фото: Reuters

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля.

"Компания Blue Origin стремится построить будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе на благо Земли. Мы убеждены, что для продвижения будущего Америки в космосе NASA должен быстро и гарантированно вернуться на Луну", говорится в письме, которое Безос написал Нельсону.

Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду - для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета. NASA инвестировала в эту команду более полмиллиарда долларов, и она показала хорошие результаты. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне.

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В качестве горючего модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне. Систему спроектировано таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе Falcon Heavy, SLS, Vulcan и New Glenn, отмечает Безос.

Начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков. Это очень малое количество и снижает риск провала миссии через аномалии при запуске, говорится в письме.

"Однако, - продолжает Безос - несмотря на эти преимущества, в какой то момент должностное лицо Агентства решило предоставлять многолетнюю, многомиллиардную поддержку компании SpaceX ... Это решение нарушило традицию успешных коммерческих космических программ NASA, положив конец конкуренции на годы вперед".

Безос предложил NASA возместить до $2 млрд дефицита бюджета в обмен на контракт по созданию посадочного модуля для высадки на Луну. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух последующих лет.

"Это не отсрочка, а полный отказ от этих платежей", - подчеркивается в письме.

Blue Origin предлагает за свой счет принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в $1 млрд.

Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасходы, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.

Компания Blue Origin впервые в своей истории вывела на космическую высоту капсулу с четырьмя астронавтами-туристами. Самый богатый человек планеты Джефф Безос поделился впечатлениями от полета в космос. По словам миллиардера, суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел все его ожидания.