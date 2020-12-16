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среда, 16 декабря 2020 10:24

Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
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NASA обнародовало снимки космоса с телескопа "Хаббл".
Фото: flickr.com
NASA обнародовало снимки космоса с телескопа "Хаббл".
NASA обнародовало снимки космоса с телескопа "Хаббл".
NASA обнародовало снимки космоса с телескопа "Хаббл".
NASA обнародовало снимки космоса с телескопа "Хаббл".

Агентство NASA опубликовало снимки космоса в честь 30-летия телескопа "Хаббл". Он сделал снимки и отправил их на Землю.

Фотографии с телескопа обнародовали на сайте Flickr.

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"На снимках 30 ослепительных галактик, блестящие звездные скопления и эфирные туманности. И в этих 30 небесных жемчужинах есть что-то особенное: их видно с телескопа на заднем дворе. Некоторые из них можно увидеть в бинокль или даже невооруженным глазом", - отметили на сайте NASA.

Американский оптический телескоп "Хаббл" был запущен на борту космического корабля Discovery в апреле 1990 года. Он является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Телескоп назвали в честь Эдвина Хаббла.

Ученые изобразили, которой на вид может быть рекордно большая экзопланета HD 106906B, расположенной за 336 световых лет от нас.

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