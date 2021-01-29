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пятница, 29 января 2021 10:50

Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
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Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Фото: Istock
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов

В Мексиканском заливе, который граничит с США, Мексикой и Кубой, обнаружили новый вид усатых китов. Речь идет о полосатиков Брайда, которые относятся к вымирающим видам.

Обычно группу усатых китов можно увидеть в тропических водах всех трех основных океанских бассейнов. На сегодня признан единственный вид полосатиков - Balaenoptera edeni Anderson. Этот вид имеет два подвида - кит Эдена и кит Брайда, информирует Naked science.

Теперь команда ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выделила одну из групп полосатиков в самостоятельный вид. Так, биологи исследовали генетические данные, полученные из образцов с рыболовецких суден в Мексиканском заливе, а также останки одного из китов. Вместе морфологические и генетические различия позволили выделить отдельный новый вид.

Он получил имя Balaenoptera ricei или кит Райса в честь известного американского биолога Дейла Райса. Он первым признал, что полосатики Брайда живут в Мексиканском заливе.

Ученые рассказали, что киты Райса могут достигать почти 13 м и весить 30 тонн. У них есть боковые гребные у верхней челюсти. При этом строение черепа заметно отличается от другого вида полосатиков.

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Об их продолжительность жизни пока известно немного - наблюдение за видом начались недавно. Известно, что близкородственные виды достигают половой зрелости в девять лет и могут жить около 60 лет.

Всего в Мексиканском заливе живет меньше сотни китов Райса, поэтому вид сразу получил статус вымирающего. Сейчас он находится под защитой закона об исчезающих видах и закона о морских млекопитающих.

В США ученые нашли части черепа динозавра Parasaurolophus. Parasaurolophus - род динозавров с клювом, живших 73-76 млн лет назад. Характерной чертой вида является трубчатый гребень, который простирается над верхней частью черепа аж за пределы затылке.

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