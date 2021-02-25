Одна из функций Zoom станет бесплатной

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 90
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 639
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1809
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 810
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2655
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 522
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1485
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3870
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 288
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 954
Фото
Все фото
4
3
5
11
7
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Интервью
1/5
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 639
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1809
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 810
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 315
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 477
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 855
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 15:31

Одна из функций Zoom станет бесплатной

  Комментировать
Одна из функций Zoom станет бесплатной
Одна из функций Zoom станет бесплатной фото: military.com

Платная подписка в приложении для видеосвязи Zoom предусматривает полезную опцию на основе искусственного интеллекта. Речь идет о субтитрах.

Они особенно нужны людям с недостатками слуха, а также в случаях, когда оратор невнятно говорит. Вскоре эта функция Zoom станет доступной всем, информирует Pingvin.Pro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Applе планирует остановить производство iPad mini

Компания работает над активацией автоматических субтитров для всех пользователей приложения. Пока что эта функция доступна для платной подписки, которая стоит не меньше $150 в год.

Заинтересованные в этой функции пользователи должны заполнить специальную форму. Она предназначена для пользователей, которым нужна прямая транскрипция в звонках Zoom. Осенью 2021 года функция станет доступной для всех пользователей бесплатного Zoom.

Новая популярная соцсеть Clubhouse, которая доступна только для пользователей iOS от Apple, наняла разработчика программного обеспечения для Android.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одна из функций Zoom станет бесплатной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"

Лесь Курбас учился в двух університетах

Распалась военный блок

"Кольт" стал символом Дикого Запада

Появились обновленные 200 грн

Основали центр книгоиздательства

Украина перешла на новое время

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Записывала кобзарей и жила в Египте - 9 фактов о жизни Леси Украинки

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 26956
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 13887
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 10179
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 8559
Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки
Марсоход Perseverance случайно сделал потрясающие снимки
5
 Просмотров: 8136
Технологии
Электроэнергию теперь смогут производить в космосе
Электроэнергию теперь смогут производить в космосе Просмотров: 270
Анимированные эмодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление
Анимированные эмодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление Просмотров: 54
MacBook Pro 2021 получит разъем HDMI и SD-картридер
MacBook Pro 2021 получит разъем HDMI и SD-картридер Просмотров: 72
Samsung готовит новые модели умных часов
Samsung готовит новые модели умных часов Просмотров: 198
Аэропорт назвали в честь римского рода
Аэропорт назвали в честь римского рода
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
2
Какими слова галичане больше всего удивляют жителей других регионов
2
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
Голосов: 310
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть