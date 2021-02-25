Одна из функций Zoom станет бесплатной фото: military.com

Платная подписка в приложении для видеосвязи Zoom предусматривает полезную опцию на основе искусственного интеллекта. Речь идет о субтитрах.

Они особенно нужны людям с недостатками слуха, а также в случаях, когда оратор невнятно говорит. Вскоре эта функция Zoom станет доступной всем, информирует Pingvin.Pro.

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Компания работает над активацией автоматических субтитров для всех пользователей приложения. Пока что эта функция доступна для платной подписки, которая стоит не меньше $150 в год.

Заинтересованные в этой функции пользователи должны заполнить специальную форму. Она предназначена для пользователей, которым нужна прямая транскрипция в звонках Zoom. Осенью 2021 года функция станет доступной для всех пользователей бесплатного Zoom.

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