Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды

Технологические куртки от LEVIS можно купить в интернете, их цена около 400 $. Фото: кадр из видео.

Журналисты Голоса Америки выяснили, какими будут модные новинки в будущем.

По словам современных дизайнеров, в будущем на моду повлияют технологические новинки, говорится в сообщении.

С помощью технологий дизайнеры сейчас делают такие вещи, которые не могут делали индивидуально. Это расширяет возможности для проектирования нового дизайна.

Представьте себе, что технологические устройства являются частью вашего гардероба. Google и LEVIS создали куртку, которая предназначена для тех, кто много ездит на велосипеде. В ней есть все важные функции телефона и вы не отвлекаетесь от дороги.

"Когда вам звонят, ваша куртка вибрирует, вспыхивает огоньками, предупреждая - вам звонок", - говорит представитель Google Иван Пурирев.

Легкое прикосновение к жакету поможет с навигацией или включит музыку, если телефон или наушники подключены к нему. Еще один полезный момент такой куртки - ее можно стирать.

Эти волокна очень цупци и могут быть использованы в стандартной джинсовой ткани. Технология была специально разработана, чтобы подходить для любых тканей. Новые технологии также используют для производства биоинженерных тканей (например шелк или кожа).

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"Мы действительно объединили 2 миры для революции в легкой промышленности - лучшее от природы, дизайна и техники", - говорит дизайнер Сюзанна Ли.

Современные дизайнеры признают, развитие технологий заставляет их быть технологически подкованными. Тем более, что из-за засилья социальных сетей моду диктуют совсем не профессионалы этого дела.

"Мода демократизировалась, ее сейчас определяют люди с нулевым дизайнерским опытом", - говорит специалист цифровых технологий Сьюзи Пахчян.

Технологические куртки от LEVIS можно купить в интернете, их цена около 400 $.

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