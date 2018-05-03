Британец создал бутылку, которая разлагается за 21 день

В Британии ученый создал бутылку, которая разлагается за три недели. Фото: ES

В Великобритании ученый Джеймс Лонгкрофт изобрел одноразовую бутылку со сроком разложения в 21 день.

Об этом сообщает Business Insider.

Такую скорость разложения обеспечивает особая конструкция бутылки, она состоит из 2 слоев. Верхний слой изготовлен из бумаги, а внутренний слой - из композитных материалов, которые быстро разлагаются. Также бутылка имеет особую крышечку, изготовленную из специальной стали, которая быстро ржавеет и разлагается за год. Изобретение имеет важное значение для морской фауны, ведь бутылка не повредит животным, которые ее съедят, она может разлагаться как на земле, так и на воде.

Ученый планирует запустить свой стартап в серийное производство до конца 2018 года, для этого он уже собрал 18 тысяч фунтов, всего нужно 25 тысяч. Цена бутылки будет составлять $ 1,2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец сделал уникальный музыкальный инструмент из спичек

Украинские школьники разработали блокнот, из которого можно стирать записи. Блокнот можно эксплуатировать вечно. Кроме того, 11-классники также создали "вечный" карандаш.