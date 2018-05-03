Британец создал бутылку, которая разлагается за 21 день

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 4554
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2322
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1710
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
8
10
9
18
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
&quot;Счастье без ума - мешок дырявый&quot;: 10 поговорок о счастье
"Счастье без ума - мешок дырявый": 10 поговорок о счастье
&quot;Кто не любит одиночества - тот не любит свободы&quot;: 9 высказываний Артура Шопенгауэра
"Кто не любит одиночества - тот не любит свободы": 9 высказываний Артура Шопенгауэра
Почему Falcon Heavy открыл новую космическую эру - 5 причин
Почему Falcon Heavy открыл новую космическую эру - 5 причин
Видео
Все видео
Конкурент Илона Маска сегодня запускает космическую ракету
Конкурент Илона Маска сегодня запускает космическую ракету
Показали невероятный "снегопад" на поверхности кометы
Показали невероятный "снегопад" на поверхности кометы
На видео показали уникальную туманность
На видео показали уникальную туманность
Инженеры победили проблему дальтонизма
Инженеры победили проблему дальтонизма
Изменения на Солнце повлияют на всех людей
Изменения на Солнце повлияют на всех людей
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5841
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 738
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8748
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 306
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 19:25

Британец создал бутылку, которая разлагается за 21 день

  Комментировать
Британец создал бутылку, которая разлагается за 21 день
В Британии ученый создал бутылку, которая разлагается за три недели. Фото: ES

В Великобритании ученый Джеймс Лонгкрофт изобрел одноразовую бутылку со сроком разложения в 21 день.

Об этом сообщает Business Insider.

Такую скорость разложения обеспечивает особая конструкция бутылки, она состоит из 2 слоев. Верхний слой изготовлен из бумаги, а внутренний слой - из композитных материалов, которые быстро разлагаются. Также бутылка имеет особую крышечку, изготовленную из специальной стали, которая быстро ржавеет и разлагается за год. Изобретение имеет важное значение для морской фауны, ведь бутылка не повредит животным, которые ее съедят, она может разлагаться как на земле, так и на воде.

Ученый планирует запустить свой стартап в серийное производство до конца 2018 года, для этого он уже собрал 18 тысяч фунтов, всего нужно 25 тысяч. Цена бутылки будет составлять $ 1,2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец сделал уникальный музыкальный инструмент из спичек

Украинские школьники разработали блокнот, из которого можно стирать записи. Блокнот можно эксплуатировать вечно. Кроме того, 11-классники также создали "вечный" карандаш.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британец создал бутылку, которая разлагается за 21 день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 145580
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 90042
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 73329
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 43037
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 38340
Наука
Растения общаются между собой. Ученые объяснили, как
Растения общаются между собой. Ученые объяснили, как Просмотров: 198
Научились смешивать несовместимые группы крови
Научились смешивать несовместимые группы крови Просмотров: 612
Украинские школьники создали уникальные разработки
Украинские школьники создали уникальные разработки Просмотров: 1350
В сеть попал уникальный снимок Марса с расстояния 400 км
В сеть попал уникальный снимок Марса с расстояния 400 км Просмотров: 1197
Установили, почему некрасивые люди зарабатывают больше
Установили, почему некрасивые люди зарабатывают больше Просмотров: 2385
Больше всего комментируют
14
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
13
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
7
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
5
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
5
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
Голосов: 1849
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua