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вторник, 08 декабря 2020 10:21

Обогнала Малайзию и Израиль: какое место заняла Украина в рейтинге скорости мобильного интернета

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Обогнала Малайзию и Израиль: какое место заняла Украина в рейтинге скорости мобильного интернета
Специалисты Всемирного банка подсчитали, что на развитие высокоскоростного интернета в ближайшие пять лет Украине понадобится от $ 350 до 450 млн инвестиций. Фото: pixabay

В рейтинге Speedtest Global Index по скорости фиксированного интернета Украина заняла 58 место.

По скорости мобильного доступа мы оказались на 83-м, передает "Уніан".

Скорость скачивания через стационарный интернет в Украине за последние 12 месяцев выросла на 11 Мбит / сек, а через мобильный - на 4 Мбит / сек. В октябре этого года скорость кабельного интернета в Украине составила 61,78 Мбит / сек. По этому показателю Украина оказалась на 58 месте рейтинга, обогнав Вьетнам, Австралию и Черногорию. В случае с мобильным интернетом скорость составила 25,15 Мбит / сек, в результате чего Украина заняла 83 место. По этому показателю Украина обогнала Малайзию, Белиз и Израиль.

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В топ-3 стран с самым скоростным фиксированным интернетом вошли Сингапур (229,42 Мбит), Гонконг (215,19 Мбит / сек) и Румыния (188.55 Мбит / сек). В тройке лидеров по скорости мобильного интернета оказались Южная Корея (145,03 Мбит / сек), ОАЭ (129,61 Мбит / сек) и Китай (124,39 Мбит / сек).

Специалисты Всемирного банка подсчитали, что на развитие высокоскоростного Интернета в ближайшие пять лет Украине понадобится от $ 350 до 450 млн инвестиций.

Также Кабинет Министров Украины определил развитие высокоскоростной связи 4G и 5G как один из приоритетов цифровой трансформации. 11 ноября 2020 года Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G, который предусматривает возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

Министерство цифровой трансформации вместе с мобильным операторами Украины планируют покрыть соединительные дороги высокоскоростным интернетом за 4 года. Об этом сказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, докладывает 24 Канал.

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