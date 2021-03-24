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четверг, 25 марта 2021 04:25

Обнаружили новый вид хамелеонов

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Обнаружили новый вид хамелеонов
Обнаружили новый вид хамелеонов фото: Koppetsch et al.

Зоологи нашли новый вид хамелеонов. На такую ​​находку они наткнулись в горах Бэйл, которые расположены на юге центральной части Эфиопии.

Зоологи Топ Коппец, Бенджамин Випфлер и Петр Нечас назвали новый вид хамелеонив Trioceros wolfgangboehmei, информирует НВ.

Кроме узоров, новый вид также имеет на спине и хвосте увеличенные колючие чешуйки, образующие выступающий гребень. Хамелеоны обитают на небольших деревьях и кустах на высоте более 2500 м над уровнем моря.

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"Учитывая различия в цветовых узорах и морфологии между различными популяциями этих хамелеонов в Эфиопии, вполне вероятно, что эти группы по-прежнему обладают более высоким скрытым разнообразием, чем ожидалось", - отмечает Топ Коппетч.

Команда Наньянзкого технологического университета (NTU) придумала способ "коммуникации" с растениями. Технология работает на основе электрических сигналов, подают с телефона.

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