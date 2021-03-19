Ученым из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера удалось сфотографировать жителей глубинных вод под огромным ледником.

Автор: ВВС Обнаружили новых жителей антарктического дна

Это удалось сделать через отделения большого айсберга A74, площадь которого достигла 1 тыс. 290 кв. км, сообщает ВВС.

В прошлый раз большой айсберг откололся в этом месте 1971 года.

Автор: ВВС Обнаружили новых жителей антарктического дна

Ранее ученые исследовали его и нашли множество жителей. Специалисты смогли сфотографировать пять разновидностей рыб, а также двух осьминогов.

Это подтверждает предположение, что под айсбергом кипит жизнь. Ученые предполагают, что пищей для существ служит мелкий материал, который накапливался под ледником в течение последних десятилетий.

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