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вторник, 02 октября 2018 13:14

Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)

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Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
У шведському Стокгольмі обирають лауреатів премії імені шведського хіміка Альфреда Нобеля з фізики.

В шведском Стокгольме выбирают лауреата премии имени шведского химика Альфреда Нобеля по физике.

Ежегодная церемония награждения стартовала 1 октября и продлится неделю, передает "Сегодня".

В течение "нобелевской недели" выберут лауреатов пяти направлений: физика, химия, физиология и медицина, литература, содействие установлению мира во всем мире.

Эти направления указал в своем завещании Нобель. Кроме этих пяти номинаций, с 1969 года Банк Швеции выдает премию по экономическим наукам памяти Нобеля.

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Уже объявили лауреатов премии в области медицины и физиологии, ими стали американский иммунолог Джеймс Эллисон и его японский коллега Тасуку Хондзё. Лауреатов премии по химии объявят 3 октября.

Премию по литературе в этом году не будут присуждать. Такое решение приняла Шведская академия, которая оказалась в центре секс-скандала.

Ритуально вручения Нобелевской премии состоит из трех мероприятий - собственно вручения, Нобелевской ужина в присутствии королевской семьи и около 1300 гостей. Завершает церемонию награждения Нобелевский концерт, который считается одним из главных музыкальных событий Европы. Каждый лауреат получает из рук монарха золотую медаль с изображением учредителя премии Альфреда Нобеля и диплом. Денежная часть премии переводится лауреатам согласно их пожеланиям.

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02
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