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четверг, 22 апреля 2021 15:48

Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта

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Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно школам продолжать обучение летом - мнение эксперта фото: cbn.com.ua

Во время карантина школы должны самостоятельно принять решение о сроках завершения учебного года. В частности, некоторые школы могут продолжить обучение для учеников летом.

22 апреля начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко сообщил, что учебный год в школах не должен длиться дольше, чем до 1 июля.

"Продление срока обучения - один из возможных способов наверстать не усвоенный материал, - говорит Gazeta.ua бывший заместитель министра образования Украины, вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный. Нужно понимать, в каких областях материал не усвоили. Вот это вопрос основной сегодня. Продолжение учебного года или отработка по субботам - это уже вторичный вопрос. Важно понимать, какой объем материала "остался за бортом". Соответственно тогда можно понять, насколько критична ситуация".

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В прошлом году в Киеве сократилось количество первоклассников. Так, 1 сентября 2020 года за парты 429 заведений сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы, а в 2019-м их было почти 33 тыс. в 430 школах.

Автор: Алёна Лищук
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