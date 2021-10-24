Нулевой уровень выбросов: создали уникальный беспилотный электрический паром. Фото

Небольшой норвежский город Тронхейм отметился интересной транспортной инициативой: в следующем году там запустят беспилотный электрический паром с нулевым уровнем выбросов.

Как передает Укринформ, автономный паром разработали исследователи из Норвежского университета науки и технологий (NTNU), а его постройкой и эксплуатацией займется специально созданная компания Zeabuz.

Электрический паром будет курсировать через канал, который разделяет порт и центр города, и работать подобно лифту. Пассажиры на каждой стороне канала смогут нажать кнопку, чтобы вызвать паром на свою.

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Zeabuz вмещает до 12 пассажиров, а также велосипеды и преодолевает канал менее чем за 60 секунд, экономя пассажирам 15 минут ходьбы. Пока лодка ждет у пристани, она заряжается. Паром Zeabuz будет иметь низкие эксплуатационные расходы, что позволило сделать поездку на нем бесплатной.

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