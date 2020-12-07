Ноябрь-2020 стал самым жарким в мире за последние 39 лет - ученые

Анализ температуры поверхности и воздуха показал, что ноябрь 2020 был на 0,77 ° C теплее, чем в среднем за 30 лет 1981-2010 годов. Фото: pixabay

За всю историю наблюдений, прошлый ноябрь стал самым жарким для мира.

В Европе наблюдали 2-й подряд самый жаркий месяц, сообщает Служба по вопросам изменения климата по программе Евросоюза "Коперник", AFP.

Анализ температуры поверхности и воздуха показал, что ноябрь 2020 года был на 0,77 ° C теплее, чем в среднем за 30 лет 1981-2010 годов - и на 0,13 ° C выше предыдущего рекорда 2016-го и 2019 годов. Температуры ниже средних были только в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.

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Но в прошлом месяце в Арктике и на большей части Сибири температуры были значительно выше, чем обычно, и выше, чем в среднем в США, Южной Америке, южной части Африки, восточной Антарктиде и большей части Австралии.

По словам директора Службы по вопросам изменения климата Карло Буонтемпо, Арктика "нагревается быстрее, чем остальной мир". Ученый назвал данные за ноябрь подтверждением долгосрочной тенденции к глобальному потеплению климата и призвал мировых лидеров рассматривать ее как "тревожный звоночек" и серьезнее выполнять Парижскую хартию 2015 года.

В Службе "Коперник" считают, что 2020 год может оказаться по теплоте на уровне 2016-го, текущего рекордсмена.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2020 год является одним из 3 самых жарких из когда-либо зарегистрированных.

Осень в Киеве в этом году оказалась самой теплой с 1881-го. В течение осеннего периода в столице зафиксировали 6 температурных рекордов, сообщает центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.