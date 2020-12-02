В столице зафиксировали самую теплую за 140 лет осень

В течение осеннего периода в столице зафиксировали 6 температурных рекордов. Фото: pixabay

Осень в Киеве в этом году оказалась самой теплой с 1881-го.

В течение осеннего периода в столице зафиксировали 6 температурных рекордов, сообщает центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского

Метеорологи зафиксировали, что средняя температура воздуха нынешней осени составила +11,6°С, что на 3,6°С выше климатической нормы. Таким образом осень 2020 года оказалась самой теплой с 1881-го.

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30 ноября в Киеве был самый холодный день осени. Минимальная температура под утро снизилась до -3,8°С, а самый жаркий день - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7°С. Этого дня максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы. По информации ученых, метеорологическая зима в Киеве еще не наступила.

Средняя температура ноября составляла почти +4°C, что более чем на 1,5°C выше нормы. О температурных итогах последнего месяца осени сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.