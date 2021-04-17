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воскресенье, 18 апреля 2021 04:25

Новые налоги для Google: сколько будут платить YouTube-блогеры

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Новые налоги для Google: сколько будут платить YouTube-блогеры
Новые налоги для Google: сколько будут платить YouTube-блогеры фото: nlotv.com

С 1 июня 2021 года Google начнет удерживать налоги с блогеров, которые монетизируют контент. Такие нововведения касаются блоггеров независимо от страны проживания.

Размер налога составляет от 0% до 30% и зависит от следующих факторов: предоставил ли блогер информацию налоговой службе США; кому принадлежит YouTube-канал - индивидуальном блогеру или компании; какую сумму дохода принесли просмотры в США, сообщает Forbes.

Если не предоставить информацию до 31 мая 2021 года, то весь доход, который получил блогер от YouTube, обложат налогом по ставке 24%. Если канал зарегистрировали на компанию — 30%.

Для того, чтобы внести информацию о налогах в настройках аккаунта AdSense нужно выбрать меню "Платежи" — "Управление настройками" -— "Платежный профиль" — "Информация о налогах в США" — "Управление налоговой информацией". В этом разделе необходимо заполнить форму W-8BEN, если блогер — физическое лицо и W-8BEN-E, если канал зарегистрировали на компанию. Надо указать свои контактные данные, страну проживания и индивидуальный налоговый номер плательщика налога.

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К украинским блогерам применят налог только к доходу от просмотров в США. Активность пользователей можно посмотреть в аккаунте AdSense.

YouTube-блогерам из Украины предназначена ставка налога в размере 10%. Форма проверяет, заключенный ли между Украиной и США договор об избежании двойного налогообложения, и предлагает нормы, предусматривающие меньшие ставки налога к доходам украинского блогера.

Кроме того, украинские блогеры будут платить налоги и в Украине. К ним применят общие правила — 18% налога с физических лиц и 1,5% военного сбора по всему доходу, который начисленный YouTube от монетизации контента. Блогер, который зарегистрирован как ФЛП и является плательщиком единого налога третьей группы, должен платить 5% от таких доходов.

Компания Logitech представила свою первую мышку, которая имеет поддержку беспроводного введения. Модель получила название Logitech Voice M380. Она оснащена кнопкой для активации технологии голосового ввода Baidu. Мышка также поддерживает перевод 7 языков - английского, китайского, японского, корейского, французского, испанского и тайского.

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