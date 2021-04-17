Новые налоги для Google: сколько будут платить YouTube-блогеры фото: nlotv.com

С 1 июня 2021 года Google начнет удерживать налоги с блогеров, которые монетизируют контент. Такие нововведения касаются блоггеров независимо от страны проживания.

Размер налога составляет от 0% до 30% и зависит от следующих факторов: предоставил ли блогер информацию налоговой службе США; кому принадлежит YouTube-канал - индивидуальном блогеру или компании; какую сумму дохода принесли просмотры в США, сообщает Forbes.

Если не предоставить информацию до 31 мая 2021 года, то весь доход, который получил блогер от YouTube, обложат налогом по ставке 24%. Если канал зарегистрировали на компанию — 30%.

Для того, чтобы внести информацию о налогах в настройках аккаунта AdSense нужно выбрать меню "Платежи" — "Управление настройками" -— "Платежный профиль" — "Информация о налогах в США" — "Управление налоговой информацией". В этом разделе необходимо заполнить форму W-8BEN, если блогер — физическое лицо и W-8BEN-E, если канал зарегистрировали на компанию. Надо указать свои контактные данные, страну проживания и индивидуальный налоговый номер плательщика налога.

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К украинским блогерам применят налог только к доходу от просмотров в США. Активность пользователей можно посмотреть в аккаунте AdSense.

YouTube-блогерам из Украины предназначена ставка налога в размере 10%. Форма проверяет, заключенный ли между Украиной и США договор об избежании двойного налогообложения, и предлагает нормы, предусматривающие меньшие ставки налога к доходам украинского блогера.

Кроме того, украинские блогеры будут платить налоги и в Украине. К ним применят общие правила — 18% налога с физических лиц и 1,5% военного сбора по всему доходу, который начисленный YouTube от монетизации контента. Блогер, который зарегистрирован как ФЛП и является плательщиком единого налога третьей группы, должен платить 5% от таких доходов.

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