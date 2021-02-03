Новая функция Instagram позволяет возвращать удаленные посты

Как соцсеть будет проверять пользователей, являются ли они законными владельцами аккаунта, в Instagram не сообщают. Фото: pixabay

В Instagram добавили новую функцию Recently Deleted.

Таким образом страницы можно защитить от кражи и передумать, прежде чем стереть посты и истории окончательно, сообщили на сайте компании.

Бывают ситуации, когда хакеры, которие сломали аккаунт, выделяют контент и человек не может вернуть публикации.

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"С сегодняшнего дня, мы будем просить пользователей сначала утверждать, что они являются законными владельцами учетной записи при окончательном удалении записей или восстановлении данных из" Недавно удаленных ", - написали в сообщении.

Все фотографии, видео, истории и записи IGTV будут оказываться в папке "Недавно изъяты" на 30 дней. За это время пользователи смогут восстановить удаленные публикации. Папку можно будет найти в разделе "Настройка" в пункте "Учетная запись".

Как соцсеть будет проверять пользователей, являются ли они законными владельцами аккаунта, в Instagram не сообщают.

Instagram запустил профессиональную панель инструментов для блогеров и бизнеса. Professional Dashboard доступна для всех бизнес-аккаунтов, а также аккаунтов авторов в Instagram.