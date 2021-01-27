Instagram ввел новую функцию для блоггеров

Какую функцию ввел Instagram Фото: independent.co.uk

Instagram запустил профессиональную панель инструментов для блогеров и бизнеса. Professional Dashboard доступна для всех бизнес-аккаунтов, а также аккаунтов авторов в Instagram. Об этом позавчера компания сообщила на сайте.

Новая функция должна помочь в 3 направлениях:

следить за эффективностью — узнавать о трендах и тенденциях, основанные на эффективности учетной записи;

развивать свой бизнес — получать доступ к инструментам, которые помогут развивать бизнес и проверять статус монетизации;

быть в курсе — знать как эффективно использовать Instagram с помощью специальных образовательных ресурсов: советы, приемы, рекомендации и вдохновение.

Некоторые из этих ресурсов уже существуют, однако в Instagram надеются, что, объединив их в одном месте, социальная сеть сможет облегчить поиск и доступ к необходимым инструментам.

В компании также заверили, что обновленную панель инструментов будут улучшать в течение этого года.

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Telegram позволил оставлять комментарии под постами. Новая функция появилась в октябре прошлого года. Она работает, если к каналу привязана группа для обсуждения. Тогда под каждой публикацией будет новая кнопка для перехода к комментариям. Владельцы каналов могут включить комментарии в настройках в разделе обсуждения.