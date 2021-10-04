"Нобеля" по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и прикосновения

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 819
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 504
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2484
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1494
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 207
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 837
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3411
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4239
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3618
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
5
8
4
8
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Родителям не понравились учебники по истории с библейскими цитатами
Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции &quot;Вернадский&quot;
Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции "Вернадский"
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Уникальный природный феномен шокировал ученых
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Наступила эра огня. Пожаров будет все больше, пригодится опыт Чернобыля
Видео
Все видео
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Музыка космоса: ученые записали звуки пульсирующих звезд-гигантов
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Нашли ближайшую к Солнцу планету-океан
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1719
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 450
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8325
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 648
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 513
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 13:36

"Нобеля" по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и прикосновения

  Комментировать
&quot;Нобеля&quot; по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и прикосновения
Нобелевскую премию получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Фото: twitter.com/NobelPrize

Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Награда присуждена за их открытие рецепторов температуры и осязания, сообщает Нобелевский комитет.

"Способность чувствовать тепло, холод и прикосновение нужна для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы воспринимаем это как должное. Но как появляются нервные импульсы, которые дают возможность осознать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года", - говорится в сообщении.

Джулиус использовал острое соединение перца чили капсаицин, чтобы определить рецептор в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло. Патапутян с помощью чувствительных к давлению клеток открыл новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021

Эти открытия расширили понимание того, как нервная система человека реагирует на тепло, холод и механические раздражители.

Объявление победителей Нобелевской премии пройдет 2 - 11 октября. В Стокгольме назовут лауреатов премии по физике, химии, литературы и экономики. Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нобеля" по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и прикосновения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

В США признали Голодомор геноцидом

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 6993
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 4104
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3654
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3015
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2484
Наука
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
5
 Просмотров: 936
Китай разработал космический заправщик для спутников
Китай разработал космический заправщик для спутников Просмотров: 126
Космический корабль Маска вернулся на Землю
Космический корабль Маска вернулся на Землю
 Просмотров: 279
Телескоп NASA сделал уникальное фото космических галактик
Телескоп NASA сделал уникальное фото космических галактик Просмотров: 117
Телескоп Hubble сделал уникальное фото спиральной галактики
Телескоп Hubble сделал уникальное фото спиральной галактики Просмотров: 180
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 15
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть