"Нобеля" по медицине вручили за исследование рецепторов температуры и прикосновения

Нобелевскую премию получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Фото: twitter.com/NobelPrize

Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Награда присуждена за их открытие рецепторов температуры и осязания, сообщает Нобелевский комитет.

"Способность чувствовать тепло, холод и прикосновение нужна для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы воспринимаем это как должное. Но как появляются нервные импульсы, которые дают возможность осознать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года", - говорится в сообщении.

Джулиус использовал острое соединение перца чили капсаицин, чтобы определить рецептор в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло. Патапутян с помощью чувствительных к давлению клеток открыл новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

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Эти открытия расширили понимание того, как нервная система человека реагирует на тепло, холод и механические раздражители.

Объявление победителей Нобелевской премии пройдет 2 - 11 октября. В Стокгольме назовут лауреатов премии по физике, химии, литературы и экономики. Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло.