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среда, 22 мая 2019 11:49

Невероятное зрелище: показали, как в космосе день переходит в ночь

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Автор: Кристина Кох
  В космосе день переходит в ночь
В космосе день переходит в ночь

Астронавтка с Международной космической станции Кристина Кох сфотографировала, как происходит смена дня и ночи на Земле.

Уникальной фотографией женщина поделилась в соцсетях. Как оказалось, космонавты приближаются к линии, где можно увидеть этот процесс, не так часто.

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"Несколько раз в год МКС совпадает с границей день/ночь над Землей. Мы постоянно находимся в солнечном свете, никогда не переходим в тень. Поэтому Земля под нами всегда на рассвете или в сумерках. Прекрасное время для наблюдения за облаками ", - сообщила астронавт Кристина Кох.

Астронавт Кристина Кох установит новый рекорд по продолжительности полета в космос для женщин. Она отправилась на орбиту Земли в составе 59 экспедиции в середине марта этого года. Вернется в феврале 2020-го.

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