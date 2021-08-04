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среда, 04 августа 2021 15:44

Нет денег - запуск 5G в Украине отложили

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Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
Первые тендеры планировали провести в октябре 2021 года. Фото: pixabay.com

Кабмин отложил запуск 5G в Украине до июля 2022 года. Ранее обеспечить право операторам предоставлять эту услугу планировали до декабря 2021-го.

Конкурсы и аукционы по предоставлению радиочастотного ресурса для внедрения 5G смогут начать в мае 2022 года, говорится в распоряжении, которое приняло правительство на заседании 4 августа.

У государства не хватает средств на финансирование необходимых научных исследований для запуска связи пятого поколения.

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План мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G утвердили еще в ноябре 2020-го. Первые тендеры планировали провести в октябре 2021 года.

Развитие 5G-связи входит в один из приоритетов цифровой трансформации.

Первый в Украине демонстрационный центр 5G открылся 2 июня. С его помощью тестируют новую технологию. Центр представляет собой тестовую лабораторию со всем необходимым оборудованием.

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