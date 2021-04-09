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пятница, 09 апреля 2021 17:21

Нейросетевые технологии при пандемии. Украинец Пуля собирается удивить мир

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Нейросетевые технологии при пандемии. Украинец Пуля собирается удивить мир
Одним из очевидных последствий ограничений, связанных с распространением COVID-19, стал рост цифровых платежей. Фото: ПриватБлог

Пандемия коронавируса изменила жизнь людей по всему миру и заставила по-другому взглянуть на привычные вещи - работу, отдых, шопинг и даже ведение бизнеса. Люди адаптируются и ожидают новых инструментов, соответствующих ситуации. Основные тренды, такие как цифровизация, распространение бесконтактной технологии оплаты и технологий, которые используют токенизацию, сохранятся и после отмены ограничений.

Одним из очевидных последствий ограничений, связанных с распространением COVID-19, стал рост цифровых платежей. Люди чаще покупают онлайн и все больше выбирают оплату картами, в том числе бесконтактную технологию, помимо всех прочих преимуществ, считая этот способ более гигиеничным.

Нужно прислушиваться к себе и заниматься тем делом, которое нравится и восхищает, считает молодой финансовый предприниматель Пуля Евгений, который работает над стартапом по нейроинтерфейсам.

"На данном этапе я посвящаю также много времени новому проекту по нейроинтерфейсам (BCI: Brain-Computer Interface). Еще в 1998 году был внедрен первый нейроинтерфейс в мозг пациента, который, думая или представляя движение рук, руководил курсором на экране компьютера. BCI, которые распознают моторные команды, хорошо изучены и уже используются для реабилитации пациентов, переживших инсульт. Однако есть множество задач, которые могут быть решены с помощью BCI. Распространение BCI в массы не будет быстрым и легким, но прогресс в этой области сейчас находится на старте, и его нельзя игнорировать", - считает Пуля.

Евгений известный в финансовом мире, как создатель международной платежной системы MOSST Reader. Создав компанию в 2017 году, он продал ее топ-менеджеру швейцарского банка CBH (Compagnie Bancaire Helvétique) Саймон Бенхаму. Работу над проектом продолжила украинская команда, которая будет внедрять проекты на европейском рынке.

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