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четверг, 25 марта 2021 14:14

Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине

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Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине фото: mind.ua

Выпускники вузов часто работают не по специальности. Потому что, оканчивая школу, выбирают не желаемую специальность, а ту, что считается престижной в обществе.

Вопрос правильного выбора профессии - это не проблема родителей или детей, а недостаток профориентационной работы, рассказала Gazeta.ua сотрудница Института социальной и политической психологии АПН Украины Ирина Губеладзе.

"На сегодняшний день система высшего образования в Украине не базируется на профориентационных исследованиях. У нас престижно учиться на юристов, экономистов и менеджеров. Однако никто не анализирует, какое количество таких специалистов нужно стране. Получается так, что люди завершают обучение, а затем идут работать не по специальности. Существует большой спрос на рабочие профессии, но на них поступает небольшое количество людей. Это системная проблема, и этим должні заниматься государство и образовательные учреждения", - сказала Ирина Губеладзе.

Эксперт убеждена, что перед поступлением в высшие образовательные учреждения родители должны сводить ребенка к специалисту по профориентационной работе.

"С помощью тестов можно понять, к чему у ребенка есть талант. Родители должны направить ребенка на определение будущей профессии. Даже в рамках одной профессии можно по-разному себя проявлять. Стоит потратить усилия, средства и дать возможность ребенку выбрать будущую специальность по душе", - добавила эксперт.

В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов - на 11% по сравнению с 2019 годом. Соответственно, государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах увеличили по таким специальностям: информационные технологии - на 39,9%, механическая инженерия - на 13,3%, электрическая инженерия - на 11,6%, производство и технологии - на 11,1%, гуманитарные науки - на 10,8%, химическая и биоинженерия - на 10,0%, электроника и телекоммуникации - на 10,0%, аграрные науки и продовольствие - на 9,1%, математика и статистика - на 8,8%.

Автор: Алёна Лищук
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