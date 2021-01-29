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пятница, 29 января 2021 14:43

Научились управлять мышами через смартфон - понадобился кокаин

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Научились управлять мышами через смартфон - понадобился кокаин
Имплант имеет беспроводную зарядку. Фото: pixabay.com

Ученые Корейского передового института науки и технологий, KAIST, разработали маленький мозговой имплант, который может управлять живой мышью.

Его можно заряжать с помощью беспроводной сети, сообщили на сайте KAIST.

Исследователи провели испытания, которые доказали, что имплант может управлять поведением мышей. Однако мыше пришлось вколоть кокаин, чтобы она не проявляла своего поведения.

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Беспроводная зарядка дает возможность не делать хирургическое вмешательство в случае разрядки.

По словам ученых, эту технологию можно будет использовать в других имплантах и ​​медицинских устройствах.

Британские ученые разработали робота-медузу. Он сможет сканировать и передавать данные с морского дна.

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