Нашли тысячелетний храм майя

Археологи нашли древний храм майя в джунглях Фото: скриншот с видео

В археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя.

Здание имеет 55 м в длину, ширина составляет 15 м, высота - 6 м, сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории.

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Благодаря строительным материалам археологи определили, что дворец использовали в два исторических периода.

Первые камни заложили в период поздней классики - 600-900 годы нашей эры. После в период высокой классики - 850-1050 годы нашей эры.

Сейчас специалисты продолжают изучать находку, освобождая ее от растительности. По их словам, хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения.

В Мексике нашли останки полутысячи конкистадоров, которых ацтеки принесли в жертву.