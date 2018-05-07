Нашли способ, который поможет запоминать сны

Витамин В повышает яркость сновидений. Фото: LadyElena.ru

Лучше запоминать сны поможет употребление витамина В.

Исследование провели австралийские ученые из университета Аделаиды. К эксперименту привлекли 100 человек, пишет nv.ua.

Подопытных разделили на две группы. Участники первой группы перед сном употребляли плацебо. Другие - витамин В.

Оказалось, что пиридоксин (витамин В) повышал яркость сновидений. Кроме того, помог чеснок исследования лучше запоминать сны.

"Результаты исследования показывают, что прием витамина B6 улучшает способность людей запоминать свои сны в отличие от приема плацебо. Речь идет о высокие дозы витаминов группы B. Применение малых доз пиридоксина не оказывала никакого влияния на потенциальную ясность сна. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить безопасные дозы витамина B6, которые влияют на возможность запоминать сны ", - говорит автор исследования Денхолм Аспи.

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Витамин B6 содержится в нуте, Лосо, яйцах, курином филе, картофеле, бананах и авокадо.

Риск преждевременной смерти уменьшают жирные кислоты омега-6. Жирные кислоты участвуют в строительстве клеточных мембран, росте клеток и обмене информацией между ними. Дефицит омега-6 жирных кислот в организм приводит к экземе и выпадение волос. У детей может задерживаться рост и развитие организма.