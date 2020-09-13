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воскресенье, 13 сентября 2020 15:56

Нашли антибиотик, который может уничтожить ВИЧ

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Нашли антибиотик, который может уничтожить ВИЧ
Отсутствие лечения ВИЧ приводит к СПИДу.

Исследователи из США нашли антибиотик, который может полностью уничтожить ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.

Американские исследователи взяли 30 тыс. различных вариантов и подобрали правильную молекулу-антибиотик. Она помогает пробудить инфекцию, после этого уничтожает ее, сообщает со ссылкой на сайт Американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert "24 канал"

Ученые из Университета Мичигана долго искали способ уничтожить ВИЧ. Еще в 1998 году они обнаружили, что вирус использует белок Nef для того, чтобы скрыться от иммунной системы.

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Исследователи проверили около 30 тыс. молекул, которые могли бы подавлять действие этого белка. Старания не прошли даром - они таки нашли необходимый класс молекул антибиотиков.

Они довольно распространены в лабораторных экспериментах, но считаются токсичными и опасными для организма. Но группа исследователей заметила, что одна из молекул этого класса (конканамицин А) подавляет Nef в гораздо меньшей концентрации, чем другие. То есть она не представляет угрозу организму человека через небольшую дозу.

К сожалению, препарат пока не готов к клиническим испытаниям. Необходимо провести гораздо больше исследований и оптимизировать соединения. Но у ученых появилась надежда, ведь человечество на шаг приблизилось к возможности лечения ВИЧ.

Сейчас существует антиретровирусная терапия, благодаря которой люди с ВИЧ могут жить на полную, если ежедневно принимать лекарства. Но, если прекратить прием медикаментов, вирус снова вернется.

В мире зарегистрировано около 40 млн носителей ВИЧ. В Украине инфицирован каждый сотый гражданин в возрасте от 15 до 49 лет.

В прошлом году американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ.

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