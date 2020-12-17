NASA заключило новый контракт для запуска ракеты в космос

New Glenn - орбитальная ракета-носитель, имеет две ступени и дополнительный третий, при этом первая ступень может использоваться повторно. Фото: pixabay

Ракету New Glenn как потенциального кандидата для космических запусков выбрало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.

Устройство разрабатывает компания Blue Origin и с ней уже заключили соответствующий контракт, сообщает NASA.

Компанию создал основатель Amazon Джефф Безос 2000 года для развития космического туризма.

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New Glenn - орбитальная ракета-носитель, имеет 2 степени и дополнительную 3-ю, при этом 1-я ступень может использоваться повторно. Способна выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до 45 т, на геопереходную орбиту - до 13 т. Первый испытательный запуск New Glenn запланирован на 2021 год.

Контракт с NASA дает возможность Blue Origin ежегодно участвовать в тендерах на заключение договора пусковых услуг в рамках соответствующей программы управления NASA Launch Services II, NLS II. В контракте компания Blue Origin обозначена как потенциальный поставщик услуг для планетарных космических экспедиций, для миссий наблюдения за Землей, для запуска спутников NASA и других государственных структур. Соглашение предусматривает прием заказов на использование ракеты New Glenn к июню 2025 года и на участие в миссиях до конца 2027-го.

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Black выиграла тендер NASA на запуск малых спутников. Техасская компания, находится в собственности бизнесмена украинского происхождения Макса Полякова, стала одним из победителей тендера американского космического агентства на запуск в космос небольших спутников.