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суббота, 12 декабря 2020 22:50

Украинец выиграл тендер NASA на запуск спутников

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Украинец выиграл тендер NASA на запуск спутников
Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Black выиграла тендер NASA на запуск малых спутников. Фото: Pixabay

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Black выиграла тендер NASA на запуск малых спутников.

Техасская компания, находится в собственности бизнесмена украинского происхождения Макс Полякова стала одним из победителей тендера американского космического агентства на запуск в космос небольших спутников. Объем контракта составил $ 9,8 млн. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

"Мы приветствуем приверженность NASA созданию промышленной базы страны из небольших запусков и с нетерпением ожидаем возможность много лет поддерживать гражданские запуски в США", - заявили в Firefly Black по случаю победы в тендере.

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В NASA отметили, что небольшие спутники SmallSats играют все более важную роль в освоении, демонстрации технологий, научных исследованиях и образовательных программах.

В SpaceX отменили запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в пятницу для вывода на геостационарную орбиту американского спутника радиовещания Sirius SXM-7. Соответствующее решение приняли за пол минуты до старта.

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