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четверг, 03 июня 2021 05:05

NASA впервые за 30 лет вернется на Венеру

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NASA впервые за 30 лет вернется на Венеру
NASA готовит миссии на Венеру. Фото: rbc.ru

NASA готовит две космические миссии, которые впервые за более тридцати лет отправятся на Венеру.

Орбитальные комплексы DAVINCI + и VERITAS отправятся в космос в конце 2020-х годов, сообщает The New York Times.

"Эти две сестринские миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на поверхности", - отметил администратор американского космического агентства Билл Нельсон.

В прошлом году Венера привлекла внимание ученых после заявления астрономов относительно доказательств существования микробов в облаках планеты, где температура не такая высокая, как на ее поверхности. Они якобы обнаружили молекулу фосфина, который мог там образоваться как продукт жизнедеятельности живых организмов.

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Орбитальный комплекс DAVINCI +, который должны запустить в 2029 году, может окончательно подтвердить присутствие фосфина.

Орбитальный аппарат VERITAS должны запустить за год до DAVINCI +. Он будет создавать высокодетализированные глобальные карты с помощью радара, а спектрометр определять, из чего состоит поверхность планеты.

Последний раз космический аппарат на Венеру NASA запускал в 1989 году. Зонд "Магеллан" проработал на планете до октября 1994 года.

Венеру сравнивают с Землей по размеру, массе и составу. Ее орбита наиболее близка к орбите нашей планеты. Однако если Земля имеет умеренную температуру и в значительной степени покрыта водой, то Венера с плотной атмосферой из углекислого газа имеет адски горячие 900 градусов по Фаренгейту на поверхности.

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