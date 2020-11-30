NASA построит на Луне атомную электростанцию

К 2026 году американские власти планируют начать другой долговременный проект - подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной станции. Фото: pixabay.com

В NASA разрабатывают систему запуска проекта Artemis, который позволит людям снова высадиться на Луне 2024 года.

Первый полет будущего аппарата состоится 2021-го и будет беспилотным, передает "Униан".

К 2026 году американские власти планируют начать другой долговременный проект - подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже отправят на спутник, чтобы станция вырабатывала энергию для поддержания работы исследовательского пункта. NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца

22 сентября в NASA презентовали обновленный план проекта Artemis - первой пилотируемой лунной программы со дня последней миссии "Аполлон" 1972 года. США сейчас являются единственной страной, отправлявшей людей на Луну. Всего с 1969-го по 1972 год там побывало 12 астронавтов.