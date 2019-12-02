NASA показали новый снимок Юпитера

Межпланетная станция "Юнона", передала на Землю новое изображение планеты Юпитер.

Фотография была сделана сразу после сближения с планетой 3 ноября, сообщает NASA.

Показали южную часть Юпитера. Фото: NASА

В момент получения снимка, станция находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.

Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса и область хаотичных облаков, располагающаяся между оранжевой полосой и полярным регионом.

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Межпланетная станция"Юнона" прибыла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Она пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.