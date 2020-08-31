NASA опубликовало снимок волны взрыва сверхновой звезды

Фото: NASA

Телескоп NASA Хаббл получил изображение небольшой части волны взрыва сверхновой звезды Лебедя в одноименном созвездии.

Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Сверхновая звезда находится в 2400 световых годах от Земли. Название остатка сверхновой происходит от его положения в северном созвездии Лебедя, где занимает территорию в 36 раз большую, чем Луна.

В результате первого взрыва сверхновой примерно 10-20 тыс. лет назад от нее отделилась умирающая звезда примерно в 20 раз массивней Солнца. С тех пор остаток сверхновой расширился на 60 световых лет от своего центра. Сам участок волны взрыва, что обозначает внешний край остатка сверхновой, продолжает расширяться со скоростью около 354 км/c, образуя характерную вуалеподобную структуру, видимую на снимке.

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Телескоп Хаббл сфотографировал галактику, которая движется чрезвычайно быстро. На официальном сайте обсерватории разместили фото спиральной галактики NGC 7513.