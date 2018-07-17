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вторник, 17 июля 2018 19:19

NASA нашло вулкан на спутнике Юпитера

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  На спутнике Юпитера NASA могли обнаружить новый вулкан. Фото: NASA
На спутнике Юпитера NASA могли обнаружить новый вулкан. Фото: NASA

На спутнике Юпитера нашли вулкан.

Данные собрал аппарат Juno с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper, сообщает пресс-служба NASA.

"Собранная информация свидетельствует о наличии источника тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Ио. Оно может указывать на вулкан, расположенный на маленьком спутнике Юпитера", - говорят в агентстве.

Juno находился на расстоянии около 470 тыс. км от спутника при съемке.

"Новая горячая точка, пойманная JIRAM, находится на Ио в 300 километрах от ранее установленной. Мы не исключаем движение или внесения изменений в ранее обнаруженное горячее пятно, однако трудно представить, что оно могло преодолеть такое расстояние и остаться неизменным", - говорит исследователь команды Juno с национального института астрофизики в Риме Алессандро Мура.

NASA опубликовало снимок Луны из космоса. Фото сделал астронавт Европейского космического агентства Александр Херст. Осуществляя почти 16 облетов вокруг Земли ежедневно, экипаж станции преодолевает расстояние до Луны и обратно.

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