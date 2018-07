NASA нашло вулкан на спутнике Юпитера

На спутнике Юпитера нашли вулкан.

Данные собрал аппарат Juno с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper, сообщает пресс-служба NASA.

"Собранная информация свидетельствует о наличии источника тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Ио. Оно может указывать на вулкан, расположенный на маленьком спутнике Юпитера", - говорят в агентстве.

Juno находился на расстоянии около 470 тыс. км от спутника при съемке.

We've already located 150+ active volcanoes on Jupiter's moon Io & may have found 1 more! @NASAJuno data points to a new heat source that could in fact be a volcano – & scientists estimate that about another 250 or so are waiting to be discovered! Details: https://t.co/VfiiXo5Fak pic.twitter.com/7wCMiOninw