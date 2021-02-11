Начали записывать звуки

Звук выдавливали на барабане. Фото: pixabay.com

Прибор для записи и воспроизведения звука - фонограф - запатентовал Томас Эдисон 19 февраля 1878-го.

Объявил об его изобретении он 21 ноября 1877 года, а 29 ноября уже продемонстрировал его.

1-е фонографы Эдисона записывали звук на барабан, покрытый фольгой, используя глубинное движение иглы. Однако он предполагал, что запись возможна и в виде спирали на диске.

Изобретатель считал, что дорожка должна быть выдавлена ​​на носителе. Но 1889 года Белл и Тейнтер запатентовали метод резьбы дорожки.

Одной из первых песен, появившихся в звукозаписи, была детская композиция Mary had a little lamb. Публика была поражена новым устройством, а Эдисона называли "волшебником из Менло Парк". Изобретение также продемонстрировали в Белом доме и во Французской академии наук.

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"Никогда я не был так потрясен в своей жизни. Я всегда боялся вещей, которые начинают работать с 1-й попытки", - сказал разработчик.

Через колоссальный успех прибора Эдисон основал Национальную фонографическую компанию для осуществления музыкальных и театральных записей.

Исследователи начали развивать механическую звукозапись. После фонографа разработали технологию записи звука на плоском диске. Так Эмиль Берлинер 1896 года изобрел граммофон.

1-й огнетушитель запатентовали в США. Тогда он имел вид 20-литровой деревянной бочки с водой, порохом и жаром.