На станции "Академик Вернадский" появились пингвины

Возле "Академик Вернадский" расположилось более 600 пингвинов Фото: Национальный антарктический научный центр

На территории станции разместилось более 600 особей.

Первые 12 ослиных пингвинов или папуа рядом с "Академик Вернадский" появились с остановкой на ночлег 30 сентября, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Пока еще гнезд нет из-за наличие снега, но пингвины парами занимают свои насиженные места и воюют за них", - говорят в НАНЦ.

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По наблюдениям участника антарктической экспедиции Игоря Дикого на острове Галиндез включая мысы Пингвин и Пиджин Пойнт сейчас более 1,5 тыс. особей. Их количество может возрастать.

Пингвины зимовали в 20 км от станции "Академик Вернадский". Они находились на грани льда на океане на островах Питерман и Ховгард.