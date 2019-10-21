На станции "Академик Вернадский" появились пингвины

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 531
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 35028
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 918
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1728
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2907
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2241
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2871
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
11
15
4
3
4
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись &quot;Научные пикники&quot;
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись "Научные пикники"
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
На комете прыгают камни - находка ученых
На комете прыгают камни - находка ученых
NASA сняли сказочные вихри облаков
NASA сняли сказочные вихри облаков
Видео
Все видео
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
NASA опубликовало звуки Марса
NASA опубликовало звуки Марса
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4581
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7236
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1710
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 657
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 11:50

На станции "Академик Вернадский" появились пингвины

  Комментировать
На станции &quot;Академик Вернадский&quot; появились пингвины
Возле "Академик Вернадский" расположилось более 600 пингвинов Фото: Национальный антарктический научный центр

На территории станции разместилось более 600 особей.

Первые 12 ослиных пингвинов или папуа рядом с "Академик Вернадский" появились с остановкой на ночлег 30 сентября, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Пока еще гнезд нет из-за наличие снега, но пингвины парами занимают свои насиженные места и воюют за них", - говорят в НАНЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники

По наблюдениям участника антарктической экспедиции Игоря Дикого на острове Галиндез включая мысы Пингвин и Пиджин Пойнт сейчас более 1,5 тыс. особей. Их количество может возрастать.

Пингвины зимовали в 20 км от станции "Академик Вернадский". Они находились на грани льда на океане на островах Питерман и Ховгард.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На станции "Академик Вернадский" появились пингвины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

День повара: назвали интересные факты о профессии

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 37990
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 31761
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 29488
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 19593
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 15399
Наука
Сколько интернет-спутников Илон Маск запустит в космос
Сколько интернет-спутников Илон Маск запустит в космос Просмотров: 594
В космосе нашли "портал в другое измерение"
В космосе нашли "портал в другое измерение" Просмотров: 603
Какая страна вместе с NASA планирует высадку на Луну
Какая страна вместе с NASA планирует высадку на Луну Просмотров: 774
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
 Просмотров: 342
В зоопарке показали новое существо под названием "слизь"
В зоопарке показали новое существо под названием "слизь" Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
5
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 7
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua