На радость фанатам "Назад в будущее" - DeLorean перевыпустят

DeLorean снова выпустят фото: backtothefuture.com

В США готовятся перевыпустить автомобиль DeLorean. Таким образом инженеры DeLorean Motor Company решили отметить 40-летие оригинальной модели. Об этом на прошлой неделе сообщили на фейсбук странице компании.

DeLorean выпускали в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год. Затем компания обанкротилась. Через два года после первой части фильма "Назад в будущее" успех к машине вернусь. DeLorean стала культовой, однако редкой. Ирландцы выпустили 8500 машин.

В сети уже представили первый тизер новой машины. Внешний вид разработал дизайнер Джоржетто Джуджаро. Существенных изменений он не вносил. Автомобиль также имеет острую форму и двери, открывающиеся вертикально.

В компании не исключают, что обновленный DeLorean может быть электрокаром. Однако, пока неизвестно когда именно машину можно будет приобрести. Так же не разглашают и цену.

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