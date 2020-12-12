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суббота, 12 декабря 2020 16:19

На МКС сломалась российская система получения кислорода

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На МКС сломалась российская система получения кислорода
Система получения кислорода ломалась уже 5 раз. Фото: "Атомная энергия 2.0"

Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции вышла из строя из-за проблем с давлением.

"Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", - сказал космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с ЦУПом, передает NASA.

Сбой произошел около 11:50.

Система получения кислорода на МКС за последние 2 месяца выходила из строя не менее 5 раз.

"Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта работает дублирующая система в американском сегменте станции.

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С августа 2020 экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в модуле "Звезда". Предполагают, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции.

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев отверг утверждение об увеличении количества поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.

Во время работ на внешней обшивке российского модуля "Звезда" на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не справились с главной задачей. Они не смогли открутить тугой болт на гермоконтейнери для замены панели системы терморегулирования.

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