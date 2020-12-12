На МКС сломалась российская система получения кислорода

Система получения кислорода ломалась уже 5 раз. Фото: "Атомная энергия 2.0"

Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции вышла из строя из-за проблем с давлением.

"Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", - сказал космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с ЦУПом, передает NASA.

Сбой произошел около 11:50.

Система получения кислорода на МКС за последние 2 месяца выходила из строя не менее 5 раз.

"Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта работает дублирующая система в американском сегменте станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На МКС установили новую заплатку на месте утечки воздуха

С августа 2020 экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в модуле "Звезда". Предполагают, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции.

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев отверг утверждение об увеличении количества поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.

Во время работ на внешней обшивке российского модуля "Звезда" на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не справились с главной задачей. Они не смогли открутить тугой болт на гермоконтейнери для замены панели системы терморегулирования.