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понедельник, 20 июля 2020 13:55

На Марсе не выявили признаков жизни

Автор: "Викинг-1"
  Первый панорамный снимок поверхности Марса
Первый панорамный снимок поверхности Марса

20 июля 1976-го в 11:53 беспилотный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

Космическую программу "Викинг", у которой была цель найти признаки жизни на планете, организовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Она стала последней из серии полетов для изучения Марса.

Перед полетом аппарата сотрудники НАСА тщательно стерилизовали спусковые модули для предотвращения заражения Марса земными формами жизни.

Посадка космического корабля была запланирована на 4 июля 1976-го, в 200-летие со дня независимости США. Однако изображения запланированного места посадки показали его непригодность для безопасной посадки.

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Посадку "Викинг-1" совершил в районе Chryse Planitiа. Проработал спускаемый аппарат до 11 ноября 1982-го. Из-за ошибки оператора при обновлении программного обеспечения, которая привела к выходу из строя солнечных батарей, с ним потеряли связь.

В сентябре того же года запустили "Викинг-2". Во время спаренной миссии поверхность Марса сфотографировали с разрешением 150-300 м. На снимках видно пустынную местность с красноватым грунтом, усеянным камнями.

Основными элементами в почве, по данным рентгено-флуоресцентного спектрометра "Викингов", были кремний, железо, кальций, алюминий и титан. Образцы почвы, которые оба аппарата взяли на анализ, не обнаружили никаких следов жизнедеятельности микроорганизмов на планете.

8 октября 2015-го NASA опубликовала официальный план исследования космоса человеком и колонизацию Марса.

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Дата
20
июля

На Марсе не выявили признаков жизни

Нил Армстронг пробыл на Луне более 2 час.

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