На Луну хотят отправить 6,7 млн образцов земной спермы

Хранилище хотят построить внутри лавовых труб. Фото: pixabay.com

Американский ученый Джекал Тханга из университета Аризоны предлагает отправить на Луну репродуктивные клетки 6,7 млн видов земных организмов, чтобы спасти биоразнообразие нашей планеты.

Земля сталкивается со стихийными бедствиями, засухой и другими глобальными угрозами, заявил он с группой ученых во время Аэрокосмической конференции. А потому проект исследователь называет "глобальным страховым полисом", пишет New York Post.

Луна - идеальное место для хранилища генетического наследия. Спутник тектонически устойчив, там холодно и нет погодных явлений, которые бы угрожали банку спермы. Животные и люди не смогут его разрушить или повредить.

Хранилище хотят построить внутри лавовых труб под поверхностью Луны. Эти туннели образовались миллиарды лет назад, когда лава прокладывала себе путь через мягкие породы.

Чтобы доставить на Луну по 50 образцов спермы каждого из 6,7 млн видов, нужно будет запустить ориентировочно 250 ракет. Для строительства МКС на орбите понадобились 40 таких запусков.

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