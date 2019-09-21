На комете прыгают камни - находка ученых

Фото: ukr.segodnya.ua

На последних снимках с зонда Rosetta, что исследует комету 67P/Чурюмова-Герасименко, астрономы обнаружили необычные камни, прыгают.

Огромные куски породы отламываются и скачут по поверхности кометы, пишет Сегодня.

Гравитация кометы слабее в 10 тыс. раз чем Земли. Это приводит к тому, что пыль и камни с ее поверхности регулярно выбрасываются в космос. Однако некоторые объекты остаются на ее поверхности, делая огромные "скачки".

Один из таких объектов - кусок породы массой около 230 т - упал с высоты около 50 м, а затем "пропрыгал" несколько десятков метров по поверхности кометы, как теннисный мячик.

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Изучение подобных движений камней в различных частях кометы помогает определить механические свойства как падающего материала, так и поверхности, на которой он приземляется. Материал, из которого состоит комета в целом, менее плотный, чем обычный лед и камни, с которыми мы знакомы на Земле: валуны на комете 67P/Чурюмова-Герасименко примерно в 100 раз слабее, чем земной снег.

Группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружили в грунте на Луне древнейший камень земного происхождения. Исследователи провели анализ одного из образцов грунта, который доставили на Землю с Луны миссия Аполлон-14 в 1971 году. Они убеждены, что это может быть самый древний камень, который имеет земное происхождение