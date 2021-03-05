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пятница, 05 марта 2021 15:36

Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
6

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Очки работают без подзарядки около 5 часов.
Фото: razer.com
Очки работают без подзарядки около 5 часов.
Очки работают без подзарядки около 5 часов.
Очки работают без подзарядки около 5 часов.
Очки работают без подзарядки около 5 часов.

Американская компания Razer разработала инновационные очки Anzu.

Оправу можно выбрать на свой вкус - прямоугольную или круглую. Установленная стоимость - $199,99, очки уже можно приобрести, сообщает The Verge.

В набор также входят 2 пары линз. Одни обычные, которые защищают на 35% от голубого света, другие - солнцезащитные, которые гарантируют 99% защиты от ультрафиолета.

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С каждой стороны установлен 16-миллиметровый драйвер. С помощью очков можно слушать музыку, отвечать на телефонные звонки и активировать голосового ассистента. Кроме этого, устройство поддерживает Bluetooth 5.1.

Очки работают без подзарядки около 5 ч. и 2 недели в режиме ожидания.

Компания Samsung установила рекорд скорости передачи данных в сети 5G. На смартфон загрузили фильм в высоком качестве за 6 с.

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Дата
05
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