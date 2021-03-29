Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта фото: vseosvita.ua

23 марта Верховный суд Украины принял решение об отстранении от образовательного процесса непривитых по возрасту школьников.

Согласно ст. 53 Закона Украины "Об образовании" соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих и окружающей среды.

"Суд высшей инстанции подтвердил предыдущие судебные решения. Это общемировая практика, которую нужно внедрять в Украине. Движение антивакцинаторов 21 века имеет вид средневековой дикости. Если не помогают методы просветительского характера, то нужны соответствующие судебные решения. Нельзя позволять бестолковым родителям рисковать и своим здоровьем, и здоровьем своих детей. Если такой расклад событий не устраивает, то выход только один - учиться дома", - говорит Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала" Образовательная политика" Виктор Громовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО

Статья 9 закона "Об образовании" предусматривает различные альтернативные формы получения полного общего среднего образования.

1. Экстернатная форма образования. Школьники полностью учат образовательную программу самостоятельно. Оценивания результатов обучения будет происходить в школе.

2. Семейная форма. В ходе такой формы обучения родители самостоятельно организуют процесс обучения. Дети проходят оценивание, задания к которому составляет школа.

3. Педагогический патронаж. Такая форма обучения предполагает контроль со стороны педагога.

4. Дистанционная форма. Ученики удалены друг от друга и взаимодействуют с помощью технологий.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.