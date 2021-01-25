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МОН организовало онлайн-курс украинского для учителей в классах нацменьшинств

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МОН организовало онлайн-курс украинского для учителей в классах нацменьшинств
В онлайн-курс входит 6 модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Фото: pixabay

Учителя украинского языка, которые преподают в классах нацменьшинств, смогут пройти курс украинского языка бесплатно онлайн.

Этот курс запустили Министерство образования и науки Украины и проект "Учимся вместе", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство образования и науки совместно с проектом финской поддержки реформы украинской школы "Учимся вместе" запустили бесплатный онлайн-курс "Преподавание украинского в ​​классах с обучением на языках национальных меньшинств", - написали в сообщении.

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В ведомстве уверяют, что онлайн-обучение поможет подготовиться к началу изучения языка. Также в рамках курса можно узнать, какие факторы влияют на усвоение 2-го языка; какие особенности планирования обучения с фокусом на ученика; как выполнить требования к обязательным результатам обучения.

В онлайн-курс входит 6 модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Все слушатели, которые пройдут его до конца и успешно сдадут финальное тестирование, получат сертификат.

Инициативу посвятили особенностям преподавания украинского языка для учащихся учреждений общего среднего образования с обучением на языках национальных меньшинств. Слушатели научатся правильно организовать обучение, выбирать эффективную стратегию планирования уроков, создавать благоприятную среду для изучения 2-го языка, а также работать с вызовами, с которыми ежедневно сталкиваются учителя таких заведений.

В Украине началась регистрация на сертификацию учителей. В случае успешной сдачи, педагоги получат 20% к заработной плате. Однако в этом году пройти сертификацию смогут не более 2 тыс. учителей, сообщают в пресс-службе МОН.

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