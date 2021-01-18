Учителя смогут получить 20% к зарплате

Регистрация могут учителя начальных классов. Фото: pixabay.com

В Украине началась регистрация на сертификацию учителей.

В случае успешной сдачи педагоги получат 20% к заработной плате. Однако в этом году пройти сертификацию смогут не более 2 тыс. учителей, сообщают в пресс-службе МОН.

"Сегодня, 18 января, началась регистрация для участия в сертификации педагогов 2021 года. Регистрация продлится до 31 января, а 1-й этап сертификации - независимое тестирование - состоится уже 27 февраля", - отмечается в сообщении.

Также успешное прохождение сертификации могут засчитать как внеочередную, очередную сдачу аттестации.

Зарегистрироваться могут учителя начальных классов, работающих в соответствующей должности по основному месту работы и имеют стаж педагогической работы не менее 2 лет.

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Продлится регистрация до 31 января включительно и будет проходить в 2 этапа: основной этап 18-27 января - в пределах граничной численности для каждого региона; дополнительный этап 28-31 января - в пределах граничной численности учителей, которые могут регистрироваться на сертификацию 2021-го.

"В этом году участие в сертификации смогут принять не более 2 тысяч педагогов, поэтому регистрация будет прекращена досрочно, если 2 тысячи человек сформируют бланки регистрационных карточек-заявлений", - пишут в МОН.

С начала карантина количество вакансий удаленной работы в Украине выросло на 26%. В среднем 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно.