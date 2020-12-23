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среда, 23 декабря 2020 14:12

МОН начинает тестировать е-дневники и е-журналы

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МОН начинает тестировать е-дневники и е-журналы
В Украине началось тестирование электронных журналов и дневников. Фото:pixabay

Министерство образования и науки начало тестирования электронных дневников и журналов для школ.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Использование электронных журналов и дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов", - отметил Шкарлет.

Доступ к ним будет происходить с помощью платформы.

Уже протестировали интерфейс платформы. На ней можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписания уроков, списки посещения, домашних заданий и тому подобное.

Информацию будут заполнять учителя. Родители и ученики смогут получить к ней доступ с помощью логина и пароля.

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Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничены в соответствии с полномочиями ответственных работников.

С 2021 во всех школах Киева введут электронные классные журналы и дневники. Во время дистанционной работы такие нововведения использовали 64% школ.

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