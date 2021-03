"Мистер Ватсон, зайдите" - сделали сенсационный телефонный звонок

Александер Грейам Белл изобрел телефон. Фото: pixabay.com

Во время работы над телеграфом вместе со своим помощником Александер Грейам Белл услышал дребезжание в приемнике.

Ассистент вытаскивал пластинку из устройства. Оказалось, что она замыкает и размыкает электрическое поле.

После этого Белл начал работу над телефоном. Через несколько дней он смастерил небольшую мембрану с сигнальным рожком для усиления звука. Это изобретение стало родоначальником всех телефонов.

10 марта 1876 года ученый сделал 1-й успешный телефонный звонок. 1-й была фраза: Mr. Watson, come here, I want to see you, - "Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть".

Трубка Белла служила и для передачи, и для приема звука. Она не имела звонка, а вызов абонента происходил через трубку с помощью свистка. Дальность прибора составляла не более 500 м.

1877 года немецкая компания "Сименс и Гальске" начала производить телефоны с 2 трубками - одна для приема, другая - для передачи речи.

