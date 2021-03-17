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среда, 17 марта 2021 09:52

Мир увидели первые цветные фломастеры

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Мир увидели первые цветные фломастеры
Мир увидели первые цветные фломастеры фото: freepic.com

17 марта 1960 года в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.

Прототипы фломастеров появились очень давно. В гробницах Древнего Египта нашли медные трубки особой формы, внутрь которых вставляли трость. Чернила вытекало не сразу, а постепенно. Такое устройство подходило для письма на папирусе.

В 1942-м японец Юкио Хори представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян. Оно имело специальный наконечник, который обеспечивал равномерное и аккуратное вытекание чернила.

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В первые года фломастеры в Японии покупали плохо. Лишь после того, как в США сняли серию рекламных роликов с персонажами диснеевских мультфильмов, которые рисуют новинкой, продажи выросли.

Фломастеры продавали в картонных, пластиковых и даже металлических упаковках. В это время в Китае появляются наборы из 72 цветов.

Считают, что название происходит от английского слова flow - течь. Существует также мнение, что название цветной канцтовар получил от бренда Flowmaster, под которым выпускают чернила для фломастеров.

Первую шариковую ручку изобрел венгр Ласло Биро в 1940 году. За ее основу он взял капиллярную ручку, что запатентовал еще в 1888-м Джон Лауд. Ласло Биро добавил шариковый механизм к капилляру ручки. К разработке пастообразного чернила присоединился его брат Георг, который был химиком по специальности.

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Дата
17
марта

Мир увидели первые цветные фломастеры

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